Тих протест срещу управляващите организираха граждани тази вечер на площад Съединение в Пловдив, в Деня на национален траур заради ужасяващата верижна катастрофа на магистрала Тракия и жертвите й. Единици се събраха на недоволството, свикано под мотото „Не на обедняването“ от хората, седящи зад инициативата „Регресивна България“. Заради тежестта на траурния ден те решиха да протестират тихо, без скандирания и без лозунги, само с няколко трибагреника.

До този момент физически лица или организации, които администрират „Регресивна България“, не бяха обявени публично. На площада пред наш репортер като човек от инициативата в Пловдив се представи Златко Бошнаков. Той заяви, че протестът се случва, тъй като представителите на новата власт от Прогресивна България не знаят математика и са конструирали бюджет за обедняването на българина. Лицето на Бошнаков е известно от събития на Продължаваме промяната и се свързва в града именно с тази формация.

„Можем да го започнем като израз на съпричастност към трагедията на тези хора. Не е за уредби, не е за говорене“, обясни Златко Бошнаков.

Според него случващото се по пътищата също е последица от погрешни държавни политики. „Нямаш битум в асфалта“, коментира той, визирайки състоянието на пътната инфраструктура.

На събитието бе забелязан и белокос мъж, който се представи, че е на 90 години и че живее в чужбина, но е дошъл на протеста, за да види как пловдивчани недоволстват срещу властта. „Това правителство е пагубно за България„, заяви Иван Бакърджиев.

„Виждам демокрацията в България застрашена“, каза възрастният мъж, научил за протеста от интернет и е дошъл, въпреки че живее в Германия.

Хората стояха на групички и си говореха атихо по между си. Повечето споделихаа, че са объркани от организацията.

„Никъде нямаше информация за организаторите. Опитах да намеря информация, звънях и в общината, но нямаше яснота кой стои зад инициативата“, коментира жената, която седеше на пейка отстрани. Според нея има абсолютно основание за протест против бюджета и проруската политика, която прави праавителството.