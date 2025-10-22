Рециклират идеята за лифт на Бунарджика

Община Пловдив подготвя обществена поръчка за изграждане на лифт до върха на Бунарджика. Новото съоръжение ще бъде алтернатива на предишната идея за фуникуляр, от която администрацията се отказа след обществено обсъждане и множество коментари в града.

Темата за лифт на тепето не е нова и е обсъждана вече няколко пъти през годините. Още през 2015 година идеята за лифт на Бунарджика наежи природозащитници и архитекти.

През 2018, покрай плановете за облагородяване на хълма, отново бе изказано мнението, че той няма нужда от кафене на върха и лифт, за да привлича туристи.

Преди няколко месеца стана ясно, че градската управа иска да изгради фуникуляр на Бунарджика с две трасета. Последната новина е, че в крайна сметка тази идея отпада и отново се връшаме към хрумката за лифт. Проектът предвижда модерно съоръжение с екологичен транспорт, като се обсъжда и възможността за частично финансиране чрез европейски програми. Очаква се инвестицията да бъде около половин милион лева. Предстоят консултации със специалисти по безопасност и архитектура, както и обществено обсъждане на окончателния вариант.

На фона на всичко това, в социалните мрежи се въртят снимки от потресаващото състояние на терасите, стените, паветата и растителността по тепето. И идва естественият въпрос – предвид, че не е опазено вече създаденото – напротив, то е оставено в опасно и нелицеприятно състояние, защо тръгваме да харчим хиляди левове за ново съоръжение? Та дори влакчето, което Пловдив купи за Бунарджика не тръгна – като изключим няколко пробни обиколки. Излиза, че модерен лифт ще качва граждани и туристи на разрушени тераси и сред паднали дървета.

Снимки: Lyubomir Petrov/Facebook