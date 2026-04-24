Сигналът срещу Румен Бабов е подаден от бившия директор по делото „Беляшки“

Районната прокуратура в Пловдив разследва дали настоящият шеф на митницата в града Румен Бабов е лъжесвидетелствал по делото за уволнението на бившия директор Мирослав Беляшки, съобщава 24 часа. Образувано е досъдебно производство по подаден сигнал от самия Беляшки.

Твърди се, че Бабов е бил разпитан като свидетел и заявил, че не е бил информиран за случая със задържан тир с цигари на ГКПП „Капитан Андреево“, както и че секторът, който би трябвало да се занимава със случая, не е бил под негово подчинение. Според публикацията това се вижда от съдебен протокол от заседание през ноември миналата година.

В сигнала си Мирослав Беляшки оспорва тези твърдения и посочва, че въпросният сектор е бил именно под ръководството на Бабов. По думите му, в опит „да оневини себе си“, настоящият шеф на митницата е прехвърлил отговорността към друга заместник-директорка. Прокуратурата трябва да изясни дали показанията са неверни.

Случаят е свързан с опит за освобождаване на задържан камион с цигари на „Капитан Андреево“, заради който Беляшки беше арестуван и по-късно уволнен. Обвинението срещу него е за превишаване на служебни правомощия, като до момента обвинителен акт по казуса все още не е внесен в съда.

Припомняме, че през февруари т. г. Административен съд-Пловдив отхвърли жалбата на бившия директор на ТД „Митници“ в Пловдив срещу уволнението му.