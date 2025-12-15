Огромна сума пари е била открадната от един от директорските кабинети в частната болница Селена. По все още непотвърдена информация става въпрос за близо 3 милиона лева, изчезнали мистериозно от канцеларията на Ангел Ставрев, един от няколкото създатели на акушерогинекологичната болница .

„Досъдебно производство за кражба в особено големи размери в УСБАЛАГ „Селена“ се наблюдава от Районна прокуратура – Пловдив“, потвърди единствено официално говорителят на прокуратурата Пламен Пантов пред Радио Пловдив. Той добавя, че в момента върви разследване с разпит на свидетели и приобщаване на необходимите документи.

Това се случва в момент, в който акушерогинекологичната болница се тресе от напрежение сред персонала, тъй като има слухове за промяна на собствеността на „Селена“.