Разпадна се групата на ИТН в местния парламент

Групата ИТН в местния парламент се разпадна. След напускането на Димитър Арнаудов преди няколко месеца, сега и общинският съветник Тервел Борисов обяви, че напуска формацията на партията на Слави Трифонов в ОбС, като така тя остава само с двама съветника, които са недостатъчни за сформирането на група, за която са необходими поне трима.

Борисов съобщи, че остава в общински съвет като независим заради натрупани принципни разминавания в разбиранията за политическа отговорност и посоката на работа. Той заявява, че заради високия си преференциален вот има поети ангажименти към избирателите си и ще продължи да работи за тяхното изпълнение с ясна позиция, свобода на решенията и фокус върху проблемите на хората.

Ето целият пост на Тервел Борисов във Фейсбук профила му:

„Настъпи моментът, в който взех решение да напусна партията и групата на Има такъв народ в Общински съвет – Пловдив.

През последните месеци се натрупа принципно разминаване в разбиранията ми за политическа отговорност и посока на работа. Затова взех трудно, но напълно осъзнато решение.

Останах до този момент най-вече заради хората, с които извървяхме този път – заради доверието, разговорите, усилията и общата ни работа. За това съм искрено благодарен.

Бях избран за общински съветник с преференциален вот – с един от най-високите резултати на партията в страната. Това доверие е лично и носи лична отговорност към гражданите, които са ме подкрепили.

Оставам в Общинския съвет като независим общински съветник. Имам поети ангажименти и ще ги довърша – с ясна позиция, свобода на решенията и фокус върху проблемите на хората.

Благодаря на всички за подкрепата.

Работата продължава – без компромис с принципите и с още по-ясна посока!„