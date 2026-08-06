Разкопават Пещерско шосе заради нов топлопровод

В рамките на седмица Пещерско шосе ще бъде разкопано и затворено за движение на автомобили в северната лента в голяма част от пътната артерия. EVN Топлофикация стартира дейности по изграждане на нов присъединителен топлопровод, който ще свърже нов стопански обект в района към топлопреносната мрежа. Дейностите стартират на 10 август и трябва да бъдат завършени за по-малко от седмица. Ще обхващат участък от булеварда в близост до кръстовището с ул. „Рая“.

Въвежда се временна организация на движението в района: забранява се движението на МПС в северната лента на бул. „Пещерско шосе“ (в посока кв. Прослав), в участъка от ул. „Царевец“ до кръстовището с ул. „Рая“/ул. „Явор“. Движението на МПС в обратна посока по бул. „Пещерско шосе“ (от кв. Прослав в посока център) ще се осъществява без промяна.

Осигурен е обходен маршрут за движение както следва:

• От кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ с ул. „Царевец“ – ул. „Царевец“ – ул. „Солунска“ – ул. „Юндола“ – ул. „Орфей“ – бул. „Пещерско шосе“.

• МПС, пътуващи до ул. „Рая“, ул. „Явор“, болница „Селена“, магазин „Лекси“ и жилищните зони по булеварда, завиват надясно по бул. „Пещерско шосе“ от ул. „Орфей“.

• При кръстовището ул. „Царевец“ с бул. „Хаджи Димитър“ и с ул. „Солунска“, движението от юг (ул. „Царевец“, ул. „Модър“) и от изток (бул. „Хаджи Димитър“) ще се отклонява предварително по ул. „Солунска“ и продължава по посочения обходен маршрут.

„Изграждането на новия топлопровод за район Западен е съгласувано с общинските власти, вкл. ОКТ и КАТ и се изпълнява съгласно нормативните изисквания. EVN Топлофикация ще предприеме всички мерки за възможно по-бързотo приключване на проекта. Ползвайки екологично чистата топлинна енергия от EVN Топлофикация, клиентите в топлофицирани сгради допринасят за по-чист въздух в града“, съобщават от дружеството.