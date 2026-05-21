Раздвижване около бившия хотел „Марица“ в Пловдив: подготвя ли „Хъс Инвест“ мащабна трансформация на емблематичния имот?

Новите собственици подготвят бъдещето на един от най-апетитните терени в Пловдив, а първите действия на място вече привличат вниманието

След години на застой около емблематичния, но затворен хотел „Марица“ в Пловдив, на терен вече се забелязват първите признаци на активност. Репортерските ни снимки показват раздвижване в района на бившия 4-звезден хотел. Поставено е скеле до прилежащата стъклена сграда, разчиства се растителност около изоставените постройки, а на входа на паркинга е поставена табела „Частен имот. Влизането забранено“.

Всичко това подсилва очакванията, че новият собственик на имота – пловдивската строително-инвестиционна компания Hus Invest, подготвя сериозна трансформация на ключовия терен срещу Международен панаир – Пловдив.

Сделката обхваща много повече от самия хотел

Както вече стана ясно, дружеството на братята Александър и Иван Асенови е придобило не само основната хотелска сграда, затворена от началото на пандемията през 2020 г., но и широк пакет от свързани активи:

основната сграда на хотел „Марица“;

прилежащите стъклени търговски и административни постройки;

големия южен паркинг към реката – един от най-апетитните незастроени терени в централната градска част.

Именно мащабът на придобиването подсказва, че не става дума за обикновен ремонт, а за цялостно преосмисляне на района.

Вероятен фокус: нов жилищен комплекс и смесена градска среда

Според информация от имотния сектор и неофициални данни, основният инвестиционен интерес е насочен към паркинга южно от хотела, където се очаква изграждането на нов модерен жилищен комплекс.

Локацията – непосредствено до река Марица и в близост до центъра – позволява развитие на проект от смесен тип, включващ: жилищни сгради, търговски площи, ресторанти и услуги, както и възможни офис пространства.

Съдбата на самата хотелска сграда все още не е окончателно ясна. Сред обсъжданите варианти са пълна реновация и запазване на хотелската функция под нов бранд, както и частично преустройство в смесена сграда с жилищни и бизнес площи.

На този етап няма официални визуализации

Любопитното е, че към момента нито на сайта на Hus Invest, нито на брокерската им платформа Hus Estate има публикувана информация, концепции или визуализации за бъдещето на хотел „Марица“.

Това вероятно се дължи на ранния етап на проекта. По информация от сектора, сделката е финализирана едва през пролетта на 2026 г., а в момента тече архитектурно заснемане и вътрешно концептуално планиране.

Компанията традиционно публикува новите си проекти едва когато има готови разпределения, цени и издадени строителни разрешения.

Все още няма подадени документи в РИОСВ

Проверка в публичния регистър на РИОСВ – Пловдив показва, че към момента няма внесено ново уведомление за инвестиционно предложение от страна на „Хъс“ ООД или свързани дружества за преустройство или ново строителство на адрес бул. „Цар Борис III Обединител“ №42.

В архивите фигурира единствено старо становище по ОВОС от 2018 г., свързано с предишния собственик.

Това означава, че инвеститорът вероятно все още е в подготвителна фаза. Преди да започне официалната процедура, трябва да бъдат уточнени: параметрите на застрояване; функционалното разпределение; концепцията за хотела и прилежащите терени.

Екологичните процедури ще бъдат ключови

Предвид близостта до речното корито на Марица, бъдещият проект задължително ще трябва да премине през екологична оценка за съвместимост със защитените зони по Натура 2000 – „Река Марица“ и „Марица-Пловдив“. Това може да се окаже един от решаващите фактори за мащаба и параметрите на бъдещото строителство.

Първите сигнали вече са налице

Макар официална информация все още да липсва, поставеното скеле, ограничението за достъп до паркинга и разчистването на терена ясно показват, че около бившия хотел „Марица“ започва нов етап.

След години на запустяване една от най-разпознаваемите сгради на Пловдив вероятно е на прага на най-голямата си трансформация от десетилетия.