Разчистват вътрешността на складовете на Кудоглу

Процесът по връщане на живот на складовете на Кудоглу в Тютюневия квартал продължава с пълна сила, видя репортер на „Под тепето“. Вътрешността на складовете е разчистена, като остава да се изнесе огромно количество земна маса и строителни отпадъци – в момента на купчини между останалите стени.

Строителите действат изключително бързо в сградите, които частично изгоряха преди десет години в изпълнение на плана за изграждане на нови площи с триетажен подземен паркинг под тях. Неясен за момента остава въпросът как ще бъде изнесена тази огромна земна маса от тези три етажа дълбочина, до които трябва да достигне строежът. Външните стени на складовете са единствената част, която ще бъде реставрирана и трябва да бъде запазена, а за момента не се вижда откъде ще излиза огромната техника, която трябва да извозва тази маса.