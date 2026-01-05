Разчистват отвътре горелите тютюневи складове на Кудоглу
Скоростно напредват дейностите по същинското преобразяване на изгорелите тютюневи складове на Димитър Кудоглу в Пловдив. Най-силно пострадалите от пожара вътрешни части на паметниците на културата се разчистват от специализираните бригади, които извършват демонтажа. Целта му е да запази в цялост фасадите, които преди това бяха укрепени от масивна железобетонна конструкция.
Специални машини с диамантени въжета режат и отделят вътрешните конструкции. След това те се премахват и извозват. По данни на представител на инвеститорите от Р.И.П.А. демонтирането на вътрешните части ще продължат между 5 и 7 месеца, като ще бъдат извозени 6-10 тона строителни отпадъци.
В края на август стартира подготовката за реализирането на дългоочаквания проект за консервация, реставрация, реконструкция и преустройство на най-красивите сгради от архитектурния ансамбъл- тези на Кудоглу. Той е дело на италианския архитект Раймондо Флакомио и арх. Радка Стефанова, участвала в реставрацията на бившия Нармаг, магазин на H&M днес.
По проект в бъдещата сграда ще има три нива подземни паркинги. Партерният етаж ще се ползва за обществени функции. Над него ще има жилищна част. Планирана е надстройка на две нива. Тя е отдръпната от оригиналните фасади по начин, който ще я скрива напълно за погледа от прилежащите тротоари.
Стига мрънкане, докога ще стоят тези руини, в съседство видяхме колко хубава сграда стана. Нека всички складове се възстановят, нека Пловдив заживее подновен!
От описанието разбираме, че ще получим поредната гавра с паметник на културата или по-точно с останките му. Стъпаловидни надстройки над покрива за още повече площ, и печалба естествено, три подземни нива, които най-вероятно ще наложат подкопаване и може би срутване на оцелелите външни стени. Е, толкова ли не можеше тези допълнителни апартаменти в стъпаловидната пирамида над покрива да се построят накъде край Гребната? За услужливата позиция на НИНКН КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА “културата” няма и смисъл да се разпростираме.
За съжаление, много сте прав! Практиката да изтърбушват сградите и зад фасадата да си строят, каквото им хрумне, се превръща в твърда практика, поне в Пловдив. Същото се случва със сградата на бившия „показен магазин на главната и вече се случи с доста други сгради. А в случая със склада идеята за дълбоки подземни гаражи у наляво ужасяваща!