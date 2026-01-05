Разчистват отвътре горелите тютюневи складове на Кудоглу

Скоростно напредват дейностите по същинското преобразяване на изгорелите тютюневи складове на Димитър Кудоглу в Пловдив. Най-силно пострадалите от пожара вътрешни части на паметниците на културата се разчистват от специализираните бригади, които извършват демонтажа. Целта му е да запази в цялост фасадите, които преди това бяха укрепени от масивна железобетонна конструкция.

Специални машини с диамантени въжета режат и отделят вътрешните конструкции. След това те се премахват и извозват. По данни на представител на инвеститорите от Р.И.П.А. демонтирането на вътрешните части ще продължат между 5 и 7 месеца, като ще бъдат извозени 6-10 тона строителни отпадъци.

В края на август стартира подготовката за реализирането на дългоочаквания проект за консервация, реставрация, реконструкция и преустройство на най-красивите сгради от архитектурния ансамбъл- тези на Кудоглу. Той е дело на италианския архитект Раймондо Флакомио и арх. Радка Стефанова, участвала в реставрацията на бившия Нармаг, магазин на H&M днес.

По проект в бъдещата сграда ще има три нива подземни паркинги. Партерният етаж ще се ползва за обществени функции. Над него ще има жилищна част. Планирана е надстройка на две нива. Тя е отдръпната от оригиналните фасади по начин, който ще я скрива напълно за погледа от прилежащите тротоари.