Магистратите допускат данни за евентуално длъжностно престъпление при издаването на строителните книжа и препращат преписката по компетентност

Районна прокуратура – Пловдив е отказала да образува досъдебно производство по преписка за законността на строежа на многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи в жилищен парк „Марица – север“, но изпраща материалите на Окръжната прокуратура за произнасяне по компетентност.

Припомняме, че в началото на годината жители на комплекс „Марица Гардънс“ алармираха за строеж върху дигата на река Марица, който застрашава хора, блокове и екосистема – Съдба на Елените може да застигне и Пловдив.

Според държавното обвинение описаните в констативен акт нарушения при издаването на строителните книжа може да са свързани с действия или бездействия на длъжностни лица, за които да се преценява евентуален състав на престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс. Това става ясно от постановление на прокурор Любомира Вулджева по преписката, образувана по жалба на протестиращите от „Марица Гардънс“. Прокуратурата беше сезирана през март т. г., след протест на живеещите в района.

Багери в реката до Марица Гардънс

Отказът на обвинението се отнася до престъпление от общ характер, което е в компетентността на Районната прокуратура. Материалите са изпратени на Окръжна прокуратура – Пловдив, която следва да прецени въпросите от нейната компетентност.

Биокоридорът и пропускът в устройствените документи

В постановлението се проследява историята на предвидения биокоридор – зелен пояс и буферна зона „Озб“ (бел. ред.: специална устройствена зона; Оз:Озеленена територия- зона за паркове и градини; б: Биокоридор, зелен пояс или буферна зона.) с минимална ширина 50 метра. Изискването е поставено с решение на директора на РИОСВ – Пловдив от 31 март 2009 г., а впоследствие е заложено в Подробния устройствен план. Спорът между институциите за статута на биокоридора и законността на строителните книжа беше проследен в поредица от публикации на „Под тепето“ – „Казусът до Марица Гардънс завихри институционална въртележка“.

Според изложеното в постановлението, при последващото устройствено планиране е допуснат пропуск при отразяването на биокоридора. На 3 април 2026 г. е издадена заповед за допълване на графичната част на плана. Срещу нея е образувано дело в Административния съд – Пловдив от инвеститора.

Тук е мястото да припомним, че още при анализа на отговора на ДНСК възникнаха въпроси за начина, по който институциите разглеждат биокоридора – „Какво казва и какво не казва ДНСК за строежа край Марица“.

Постановлението цитира и становище на главния архитект, според което биокоридорът и буферната зона „Озб“ не представляват устройствена зона по смисъла на Наредба № 7 и действащия към съответния момент Общ устройствен план. В документа е посочено още, че според ОУП на Пловдив от 2022 г. имотът попада в жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина, но за имоти в обхвата на биокоридора може да бъде одобрен план за регулация, а не план за застрояване.

По отношение на екологичните изисквания и риска от наводнения са извършени проверки от РИОСВ и Басейнова дирекция. Според постановлението имотът попада в защитена зона „Река Марица“, но не попада в крайбрежните заливаеми ивици.

Строителните книжа са отменени, строежът е спрян

В постановлението е посочен Констативен акт от месец май, с който са установени съществени нарушения при строежа. Няколко дни след това са отменени скицата-виза, съгласуваният технически инвестиционен проект и разрешението за строеж.

През юни кметът на Пловдив издаде заповед за спиране на строителството заради установени несъответствия – „Кметът спря строежа край Марица: Общината установи нарушения и разпореди незабавно преустановяване на дейностите“. Заповедта е в сила, въпреки че инвеститорът я обжалва. На този етап Върховният административен съд остави в сила предварителното изпълнение на заповедта за спиране на строежа.

Защо Районната прокуратура отказва да образува досъдебно производство

Прокурорът приема, че административното производство по отмяна на строителните книжа и спиране на строежа вече е проведено. Поради това не са налице основания за действия от страна на прокуратурата по надзора за законност.

В постановлението обаче се прави и отделна преценка за възможни нарушения от страна на длъжностни лица. Посочено е, че доколкото нарушенията, описани в констативния акт, може да произтичат от действия или бездействия на длъжностни лица, е възможен състав на престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс. Именно затова материалите са изпратени на Окръжна прокуратура – Пловдив.

Постановлението на Районната прокуратура подлежи на обжалване пред Окръжна прокуратура – Пловдив.

Наскоро жителите на комплекса настояха за трайна защита на зелената ивица по цялото протежение на Марица в границите на Пловдив. Те обявиха петиция, че „Пловдивчани искат 50 м зелена зона по Марица“, а подписката вече събира национална подкрепа.

Още по темата може да видите в статията Строителният надзор: Още чакаме указания как да обезопасим спрения строеж.

P.S.: „Под тепето“ следи темата от началото на годината – от първите сигнали на жители и проверките на институциите, през протестите и започналото строителство, до заповедта на кмета за спирането му и последвалите съдебни производства. Ще продължим да следи и двете линии на казуса.