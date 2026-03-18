Район „Северен“: Строежът до Марица е законосъобразен

След серия от сигнали на жители на комплекса „Марица Гардънс“ и въпроси от „Под тепето“, районната администрация „Северен“ в Пловдив излезе с официална позиция по казуса със строителството край река Марица.

Отговорът идва близо два месеца след първите запитвания по темата и часове след инцидента от тази сутрин, при който оградата и част от дворна плоча на съседен имот бяха съборени тази сутрин по време на изкопни дейности на парцела.

Според думите на свидетели на сриването на земната маса, оградата и част от двора на имота на Пенон, присъстващите на място след инцидента представители на дружеството им казали, че събарянето на оградата е съгласувано със собственика, защото била в техния парцел.

Позицията на район „Северен“

В предоставения до медията отговор от администрацията посочват, че за обекта има издадени всички необходими строителни документи, включително:

виза за проектиране

инвестиционен проект

разрешение за строеж

Според район „Северен“ процедурите са проведени съгласно действащото законодателство, а издадените актове не са отменени.

От администрацията уточняват още, че контролът по време на строителството се осъществява от компетентните институции, включително ДНСК.

Какво казват живеещите

Жителите на „Марица Гардънс“ обаче остават критични към проекта.

Те твърдят, че строителството се развива твърде близо до реката, в зона, която според тях е:

с риск от наводнения

част от зелени и защитени територии

с неясен статут на биокоридор

Съдба на Елените може да застигне и Пловдив

Хората поставят и въпроси за:

липса на инфраструктура

прах и замърсяване от строителната дейност

потенциални пропуски в документацията

Пред екипа ни те заявиха готовност за протестни действия, ако не бъдат предприети адекватни мерки от институциите.

Първата информационна табела от инвеститора

Припомняме, че в понеделник – 16 март, по покана на жителите на комплекса екипът на Под тепето бе на място. Можете да се запознаете със случая в последния епизод от видеоподкаста „В Капана“ на „Под тепето“: Край Марица расте нов квартал. Влизат ли проверяващите там?. На следващия ден, след излъчването на епизода, обектът се сдоби с първата си информационна табела.

Какво знаем по казуса досега

• издадено е разрешение за строеж за жилищна сграда край река Марица

• район „Северен“ твърди, че процедурите са законосъобразни

• жители на „Марица Гардънс“ подават сигнали и оспорват част от процесите

• поставят се въпроси за риск от наводнения, екология и инфраструктура

• казусът се следи от няколко институции, включително ДНСК.

Редакцията изпрати в началото на февруари официални въпроси и до дружеството – инвеститор по проекта на всички публично достъпни електронни адреси на фирмата, както и на свързани с негя компании и лица. До момента на публикуване на материала отговор не е постъпил. При получаване на позиция от инвеститора тя ще бъде публикувана без редакторска намеса.

Какво следва

Казусът остава отворен, като:

жители продължават да подават сигнали

институциите вече са официално ангажирани с позиция

строителните дейности на място продължават

Екипът на „Под тепето“ ще продължи да следи развитието на случая и ще публикува позициите на всички институции и засегнати страни веднага след получаването им.