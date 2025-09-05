Движението по източното платно на ключовия за Пловдив бул. „Васил Априлов“ бе официално възстановено тази сутрин. На събитието присъстваха кметът на града Костадин Димитров и районният кмет на „Централен“ Георги Стаменов.
Ремонтът обхвана отсечката между кръстовището с бул. „Шести септември“ и бул. „Марица – юг“. Участъкът беше затворен за движение на 13 август, като първоначално ограниченията трябваше да останат в сила до 15 септември. Работата приключи предсрочно и движението вече е пуснато.
По време на реконструкцията бе извършен основен ремонт на пътната настилка, подменена беше подземната инфраструктура и бяха обособени нови паркоместа.
Един коментар
Двата ремонта на В. Априлов, миналата година и сега, са рядък случай за Пловдив. На фона на мотането в Южен например.