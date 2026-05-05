Пускат Пробива под гарата догодина … по някое време

Готовноста му към момента е на 90%, показа министерска проверка днес в Пловдив

Пробивът под Централна гара и цялостната модернизация на железопътния възел в Пловдив вече са на финалната права. Физическото изпълнение по ключовия проект за града е достигнало около 90%, стана ясно при днешна проверка на заместник-министъра на транспорта и съобщенията Мурад Тюрк на място.

Според министерството, Пробивът под Централна гара ще е завършен догодина … по някое време.

Инспекцията днес обхвана както подземния пробив, така и дейностите по жп гарата и прилежащата инфраструктура.

Какво се прави в момента под земята

В момента строителите работят по:

бетониране на вътрешните стени на пробива;

довършване на пътната маркировка около бул. „Христо Ботев“ и кръговото;

изграждане на пасарелки и пешеходни връзки;

монтаж на асансьори за достъпна среда;

внедряване на нова информационна система на гарата.

Именно асансьорите и пасарелките се очертават като един от най-осезаемите нови елементи за пловдивчани – те ще осигурят директна и удобна връзка между различните нива на гарата и подземното пространство.

86% готовност по жп линиите около Пловдив

Паралелно с пробива напредва и модернизацията на железопътните участъци:

Пловдив – Крумово

Пловдив – Скутаре

Там изпълнението е достигнало 86%, като в момента текат довършителни дейности в гарите Скутаре и Тракия.

Срокът: септември за жп проекта, тунелът остава за 2026-а

От Министерството напомнят, че проектът „Развитие на железопътен възел Пловдив“ трябва да бъде завършен до края на септември тази година.

Важно уточнение обаче е, че това касае железопътната част. Подземният пробив като пътно съоръжение има по-дълъг хоризонт и се очаква да бъде завършен през 2026 година.

Над 124 млн. евро за ключовия проект

Инвестицията в железопътния възел е на стойност над 124,6 млн. евро без ДДС, като включва:

модернизация на жп линиите;

контактна мрежа и сигнализация;

нови надлези и пасарелки;

реконструкция на гарата;

изграждането на пробива под нея.

Ако темпото се запази, Пловдив ще получи не просто нова гара, а изцяло преобразен транспортен възел, който ще улесни придвижването между северната и южната част на града.

Големият въпрос остава не под земята, а над нея – дали Общината ще успее да изгради навреме връзките към бул. „Македония“, за да не се превърне новият пробив в поредната „тапа“.