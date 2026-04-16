Затварят кръговото кръстовище за полагане на последния слой асфаалт

Възстановяват днес движението по западното локално платно на бул. „Васил Априлов“. Това съобщиха от фирмата-изпълнител на обекта.

Заради довършителни дейности, в нощите срещу четвъртък и петък – в часовете от 23:00 до 05:00 – ще бъде временно затворено за движение кръговото кръстовище при Централна гара.

Ограничението се налага заради полагане на последния слой асфалт.

Припомняме, че първоначаалният срок за това бе до края на март, а по-късно бе обявено, че има две седмици забавяне в ремонта.

В посочения часови диапазон достъпът на автомобили до кръговото кръстовище ще бъде преустановен от всички посоки.

От общинската администрация призовават водачите да шофират с повишено внимание и да спазват въведената временна организация на движение.