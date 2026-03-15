Пускат 50 нови автобуса по пловдивските линии от утре

50 нови автобуса ще се движат по линиите на пловдивския градски транспорт от утре, съобщи управителят на фирмата – превозвач Петко Ангелов, предаде Радио Пловдив. Ангажиментът от негова страна е поет на среща с кмета Костадин Димитров в събота. След проведения миналата седмица протест на граждани срещу качеството на транспортната услуга в града, се обсъжда и съкращаване на времето за чакане по спирките.

„Новите автобуси са на газ, по- комфортни – 12 метрови и с нисък под, удобени и за трудно подвижни хора“, уточни Петко Ангелов.

„В ход е обсъждане на промянана транспротната схема, която има дублиране на маршрутите на някои лини и съкращаване на времето за чакане по спирките“, съобщи още превозвачът.

„Предложението за събота и неделя е там, където има 40 минутно отстояние между рейсовете, то да се намали на 20 минути, а в делничните от 10 на 12 минути. Предвиждат се и допълнителни автобуси, за да се обезпечат късните превози и през централната част на града да има транспорт до 23.30 часа“, обясни Ангелов.

Превозвачът е солидаен с тревогите на бранша от растящите цени на горивата и заяви, че очква държавата чрез общината да изплати общаните компенсации със задна дата. В неговия случай става думаза 50 000 – 60 000 еввро на месец.