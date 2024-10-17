Провеждат днес отложения тест на системата BG-Alert. Как може да получавате тестови съобщения?

Ако желаете, то трябва да се уверите, че тестовият канал е активиран. За получаването им на Вашето устройство е необходимо да бъдат изпълнени едновременното шест условия.

Както Под тепето вече ви съобщи за днес е предвиден Национален тест на Системата BG-Alert. Припомняме, че това е отложеният на 1-ви октомври тест заради ситуацията в Близкия Изток. Така на 17-ти октомври в продължение на половин час – от 13:00 до 13:30 часа, ще бъде извършена проверка на функционирането на всички компоненти на системата.

Целта на теста е проверка функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвидения канал за тестове. Каналът за тестове подлежи на управление от Вашето устройство.

Ако желаете да получавате тестови съобщения, моля уверете се, че тестовият канал е активиран.

Повече информация за управлението и получаването на съобщения от BG-ALERT на Вашето устройство може да намерите ТУК.

При провеждането на теста ще бъде разпространено съобщение, съдържащо текст на български и английски език.Получаването на съобщението на мобилното устройство се очаква да бъде еднократно, като може да бъде съпроводено от специфичен звук и/или вибрация, в зависимост от персоналните потребителски настройки на Вашето устройство.

За получаването на тестови съобщения на Вашето устройство е необходимо да бъдат изпълнени едновременното следните условия:

Съвместимост на устройството с технологията Cell Broadcast;

Минимално съвместима версия на операционната система на устройства с iOs 16.6;

Устройството да бъде включено в периода на разпространение на съобщение;

Устройството да не е с активиран „самолетен режим“;

Устройството да се намира в територия с налично покритие от мрежата на използвания мобилен оператор;

Устройството да бъде с активиран тестови канал.

Кои са компетентните органи с права за използване на системата BG-ALERT може да прочетете ТУК.