Даряването на имоти за пътища в квартала бе оттеглено от вносителите преди днешното редовно заседаание на местния парламент

Пловдивчани, жители на район „Северен“, които протестират срещу строителството до коритото на река Марица, дойдоха днес в сградата на Общински съвет, за да потърсят съдействие от съветниците и управата на града, тъй като не получават такова от районното кметство.

Припомняме, че жители на комплекс „Марица Гардънс“ сигнализират за риск от наводнения – Съдба на Елените може да застигне и Пловдив. От отгворотите на институциите става ясно, че има съмнения за строителство в зона с риск от наводнения. В същото време вече има и първите сигнали за нанесени щети при строителните дейности, а контролни органи извършват проверки.

Под тепето ви показа протеста и исканиятаа им на живо от фоайето на сградата на местния парламент.

Междувременно стана ясно, че инициативният комитет е получил снощи от администрацията писмо, с което ги уведомява, че двете точки от предварителния дневен ред на днешнатаа сесия на Общински съвет, касаещи два имота край „Марица Гардънс“, които да станат част от уличната мрежа на Пловдив, са били оттеглени от вносителите.

Протестиращите влязоха тихо в Заседателната зала на ОбС, докато течеше обсъждането за искането към МК от страна на общината да поеме Концертна зала за две години, за да приключи с ремонта ѝ. Те се отправиха към местата за граждани, а към тях се присъединиха няколко от съветниците. В същото време председателят даде почивка, а кметът покани протестиращите в отделна зала на среща при закрити врати.

Очаквайте продължение.