Протест заради затварянето на автогара „Север“

Липсата на адекватно планиране поставя под риск нормалното функциониране на транспорта в целия регион, категорични са организаторите

Протест срещу затварянето на автогара „Север“ се организира в Пловдив, след като от 1 май ключовият транспортен възел реално спря да функционира. Недоволството идва на фона на липсата на ясна алтернатива за обслужването на междуградските линии от северната част на областта.

Демонстрацията е насрочена за 3 май от 11:00 часа пред бившата автогара, като се очаква в нея да се включат жители на Пловдив и околните общини, които ежедневно разчитат на автобусния транспорт.

Основното притеснение е, че пренасочването на курсовете към други автогари ще вкара десетки автобуси в и без това претоварената градска мрежа. Според организаторите това ще доведе до още по-сериозни задръствания, удължаване на времето за пътуване и допълнителен натиск върху най-натоварените булеварди.

Като алтернатива се предлага изграждането на автогара или терминал в района на жп гара Филипово – идея, която според протестиращите би позволила по-добра връзка между автобусния и железопътния транспорт и би изнесла трафика извън централната част на града.

Организаторът на протеста Цветан Коцев посочва, че казусът засяга хиляди хора – работещи, ученици, студенти и пациенти, които ежедневно пътуват до Пловдив. По думите му липсата на адекватно планиране поставя под риск нормалното функциониране на транспорта в целия регион.

Очаква се протестът да постави под натиск местната власт да предложи не временни решения, а ясна стратегия за междуградския транспорт – нещо, което до момента видимо липсва.