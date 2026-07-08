Протест срещу нов строеж на зелена площ в „Западен“

Живеещи в квартала настояват да бъде запазена зелената площ, а от Общината уточняват, че към момента няма издадено разрешение за строеж – ВИДЕО

Жители на пловдивския район „Западен“ протестират срещу намерението върху зелена площ до жилищните им блокове да бъде изградена пететажна жилищна сграда. Част от недоволните се събраха рано тази сутрин пред сградата на Община Пловдив, настоявайки да бъде спрян проектът, предаде NOVA телевизия.

По думите на протестиращите имотът е реституиран, а собственикът възнамерява да построи кооперация върху единственото зелено пространство в района. Според живеещите наблизо това ще лиши квартала от малкото останала зеленина и ще създаде допълнителни проблеми с трафика и безопасността.

„Преди пет години собствениците направиха опит за презастрояване, но живеещите в района възроптаха, събориха оградата на строежа, стигна се до протести и подписки. Пет години по-късно тази сага се повтаря“, заявява пред медията Лиляна Михайлова.

Тя твърди още, че реституираният имот е бил допълнен със земя, закупена от общината, за да бъде изработен нов подробен устройствен план.

„Жената, която се води реститут, има много малко парче земя. На нея ѝ е продадена допълнително земя от общината, за да си направи нов ПУП. За нас това е имотна измама и е напълно незаконно. С три дела сме преборили този казус. В момента отново са им разрешили строеж“, твърди Михайлова.

По думите ѝ проектант на сградата е снахата на бивш ръководител на РДНСК, която живее на същия адрес като жената, реституирала имота.

„Тук има конфликт на интереси и обвързаност“, заявява още тя.

Други жители на квартала изразяват опасения, че заради ограниченото пространство новото строителство ще създаде предпоставки за пътни инциденти.

От Община Пловдив заявяват пред , че имотът е урегулиран с подробен устройствен план, одобрен още през 2019 г., когато теренът е бил отреден за жилищно застрояване. От администрацията уточняват, че към момента няма издадено разрешение за строеж.

Пред медията собственикът на реституирания имот заявява, че е преминал през всички законови процедури, включително през три съдебни инстанции, и възнамерява да реализира инвестиционното си намерение.

Източник: NOVA.