Проститутки отново обсадиха Втори дом на Цариградско шосе

Грозни гледки и напрежение между бежанците, възрастните хора и нощните труженички, а полицията не взима отношение, твърдят пловдивчани

Нов сигнал, придружен с видео, отново повдига въпроса за крайния участък на Цариградско шосе – зоната около центъра за бежанци „Втори дом“ и временно настанения там Дом за стари хора. Място, което отколе е известно на пловдивчани като „работно“ за жриците на любовта, през последните три години беше сравнително овладяно, благодарение на усилията на Наталия Елис – един от най-активните представители на украинската общност в града.

„Маркетингът“ се завръща

Според репортерско проучване на Под тепето, през последния месец ситуацията рязко се е влошила. Платените жени отново са превзели тротоарите пред входа на двата дома, като по думите на граждани са преминали към още по-агресивен „маркетинг“ – тропане по прозорци и капаци на автомобили, включително на дарители, служители и посетители на приютените там хора.

Така напрежението сред обитателите – и на бежанския център, и на Дома за възрастни – ескалира. Някои от тях заявяват, че се страхуват да излязат след смрачаване и рано сутрин.

Самонастаняване в опустяла къща

По информация, събрана от жители в района, проблемът се задълбочил, след като група от жените се е самонастанила в къща до Ботаническата градина. Собственикът на имота е починал преди повече от месец, а дворът и помещенията бързо са се превърнали в импровизирана „работна точка“, разказват съседи.

Мястото, по което ежедневно минават ученици и студенти от Аграрния университет, е осеяно с използвани презервативи, мокри кърпи и дори спринцовки.

Родители алармират, че децата им буквално прескачат отпадъци, за да стигнат на училище.

Проблемът с проституцията е хроничен

Тази част от Цариградско шосе отдавна е огнище на социално напрежение, което институциите потушават временно, докато някой инициативен гражданин или общност не поеме нещата в свои ръце. Но когато проблемът е хроничен, когато уязвими групи – бежанци, възрастни хора, деца – споделят едно и също пространство с нелегални сексуслуги и наркозависими, краткосрочните мерки вече не стигат.

Историята е пореден сигнал, че ситуацията не може да продължава така. И че не може отговорността да се прехвърля от жителите към общността, от общността към институциите и обратно.

А къде е контролът?

В десетки коментари под сигнала в социалните мрежи граждани твърдят, че патрулни автомобили минават редовно покрай мястото, но не предприемат видими мерки за прекратяване на дейността.

Под тепето не може да потвърди дали това отговаря на реалната работа на органите на реда, но въпросите стоят и са закономерни.

Пратихме видеото до ОД на МВР

Редакцията изпрати видеоматериала и сигнала до Областната дирекция на МВР – Пловдив, с официално запитване за проверка по случая. Очакваме отговор и ще го публикуваме веднага щом бъде получен.

Следим случая.