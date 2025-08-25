Прокуратурата разследва смъртта от паднал клон край Марица

Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство за изясняване на причините за фаталния инцидент на в район Северен, при който клон от дърво се отчупи и падна върху седящия на пейка края река Марица 78-годишен мъж. След инцидента той е бил откаран в болница и въпреки проведената хирургическа интервенция е починал.

Образувано е досъдебното производство, по което се провеждат действия по разследването – извършени са огледи на местопроизшествието, назначена е съдебномедицинска експертиза за изясняване причината за смъртта на пострадалия. Предстои изготвянето и на други технически експертизи, за да се установи състоянието на дървото и причината за отчупването на клона.

Срокът за приключване на разследването е двумесечен.