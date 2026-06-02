Прокурори от Върховната касационна прокуратура проверяват твърдения за оказан натиск и неправомерни действия, изнесени в сигнал от висш служител на МВР



Върховната касационна прокуратура е разпоредила проверка по твърдения за подаден сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив. Това потвърдиха от държавното обвинение пред БТА.

Проверката се извършва от прокурори от отдел „Инспекторат“ към Върховната касационна прокуратура и е свързана с твърдения за оказан натиск и неправомерни действия от страна на ръководителя на Апелативната прокуратура в града.

Темата бе повдигната вчера от министъра на правосъдието Николай Найденов в ефира на БНТ. По думите му сигналът е подаден през миналия месец от висш служител на МВР и е изпратен до Инспектората към Висшия съдебен съвет, министъра на правосъдието и главния прокурор.

„Сигналът е подробен, но въпреки това от Инспектората са го върнали като нередовен“, заяви Найденов. Според него до момента не е последвала адекватна реакция от страна на Инспектората към ВСС.

Коментар по случая направи и изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова. Пред БНТ тя заяви, че ако изложените в сигнала данни бъдат потвърдени, ще очаква апелативният прокурор на Пловдив сам да се оттегли от заеманата длъжност.

На този етап от прокуратурата не съобщават подробности за съдържанието на сигнала, нито за сроковете, в които ще приключи проверката. Случаят обаче поставя под обществено внимание работата на една от ключовите прокуратури в страната и действията на институциите по разглеждането на сигнали срещу магистрати.