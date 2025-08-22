Прокуратурата проверява купчините с мъртви животни край пловдивския екарисаж

Снимка: БАБХ

Районна прокуратура-Пловдив разпореди проверка във връзка с мъртвите животни край пловдивския екарисаж. От държавното обвинение съобщиха, че са се самосезирали след появили се кадри в медиите от бившия екарисаж и откритите изоставени умъртвени животни. Ще се проверява дали има опасност от замърсяване на околната среда.

Дадени са указания и е възложено на органите на Българската агенция по безопасност на храните в Пловдив да извършат незабавно всички необходими изследвания на мястото, за да се установи дали има риск за живота и здравето на хората, да изготвят доклад и да бъде предоставен на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура – Пловдив. Срокът за приключване на проверката е едноседмичен.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Чавдар Чавдаров съобщи по-рано днес, че само един мобилен инсинератор унищожава труповете на животни на територията на бившия екарисаж в Пловдив. Той заяви, че циркулиращите в публичното пространство кадри са от първите дни на масово разпространение на заразата и не отразяват актуалното състояние на площадката и предприетите мерки за биосигурност.

„Първоначално бяха разположени два мобилни инсинератора заради увеличения брой на огнищата, но постепенно ситуацията започна да се овладява и единият инсинератор беше освободен. Струпването на мъртви животни е нормална част от работния процес на инсинератора“, добави Чавдаров. .