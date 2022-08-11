Произшествие на пътя Пловдив – Карлово взе жертва

Жена е загинала при произшествие вчера на главен път Пловдив – Карлово.

Сигналът е получен около 17.20 ч. – на входа на с. Труд, откъм Карлово, лек автомобил „Пежо” преминал през лентата за насрещно движение и се блъснал в бетонен фундамент на ценова табела на бензиностанция.

Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на 71-годишна пътничка в колата. 70-годишният водач е настанен в болница с 24-часова полицейска мярка за задържане. Алкохолната му проба е отрицателна, взета е кръв за химически анализ.

Причините и обстоятелствата, довели до катастрофата, се разследват в РУ-Труд. Образувано е досъдебно производство.