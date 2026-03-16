„Прогресивна България“ се прицели в 6 мандата от Пловдив

С цитат на Уинстън Чърчил волейболната легенда Владимир Николов влезе днес официално в политическия живот като водач на листата на „Прогресивна България“ в Пловдив.

„Ако не се занимаваш с политика, политиката ще се занимае с теб. В демокрацията, в демократичното общество, в което живеем, това е начинът да се правят неща, да се постигнат резултати за общото благо. Моите амбиции са да помогна на „Прогресивна България“ да спечели изборите и след това да се занимават с това, което разбирам- спорт“, заяви Николов след регистрацията на листата.

Той подчерта, че с радост е приел поканата на Румен Радев да се включи като водач на листата в Пловдив.

„Това, което можем да постигнем в спорта и във волейбола в частност, ние го постигнахме. Затова влязох в това ново амплоа. Иначе въпросът защо избрах Пловдив е най-лесният- аз съм тясно свързан с града, съпругата ми е от Тракия, а всички знаем, че откъдето е жената, от там е и родата“, добави Николов. Той заяви, че се надява на 6 мандата от града.

Не скри, че по отношение на спорта в последните години са се правили много неща, но работата трябва да бъде надградена.

„Вярвам в демокрацията. Искам да имаме истинска свобода на медиите. Искам да се върнем към семейните ценности, които напоследък сякаш малко забравихме“, каза още Владимир Николов и допълни, че присъствието на хора с опит в листите на „Прогресивна България“ за него е плюс. „Опитът не е порок“, подчерта той.