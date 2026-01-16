Професор до градоначалника: Какво направи, кмете?

„Какво направи, Кмете?“. Този въпрос отправя към Костадин Димитров чрез сигнал до Под тепето проф. Петър Ангелов. Поводът за питането е тоталният хаос от неправилно паркирани автомобили в зоната около ПУ „Паисий Хилендарски“ и Технически университет-филиал Пловдив след старта на ремонта на улици в тази част от центъра на града.

Видима е пълната липса на ангажираност и контрол от страна на институциите- автомобилите буквално са спрели един върху друг и навсякъде, въпреки правила и регламенти. Дейностите пред университетите и по ул. „Цанко Дюстабанов“ и пред университетите предизвикаха истински автомобилен апокалипсис в целия район.

„Едно хубаво правим, а друго разваляме! Хубаво решихте да оправите пространството около двата университета, но вижте високо отговорното и интелигентно общество какво реши! То реши, че денят на беззаконието е настъпил! Естествено, че ще реши така! Защото нито кмет, нито полиция, нито институции си вършат работата! Снимките са показателни! А когато превърнат Иван Вазов в пешеходна зона, що чудо ще се роди! Пловдив се задъхва от мръсен въздух, а центърът от коли! Чуден град столица на културата!!!“, пише в сигнала си до Под тепето проф. Петър Ангелов.