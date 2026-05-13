Продават два етажа от прекрасната Къща с Нимфите за над 1 млн. евро

Агенция на недвижими имоти обяви за продажба два от етажите на една от най-красивите пловдивски сгради- великолепната Къща с Нимфите на улица „Христо Г. Данов“.

На тезгяха са сложени втори и трети етаж от недвижимата културна ценност, както и 75% от идеалните части от дворното място. Става въпрос за 360 квадратни метра от къщата на цена от 1 080 000 евро, или 3 хиляди евро на квадрат. Купувачът ще разполага и близо 400 квадрата от двора.

В обявата от агенцията не крият, че имотът е за ремонт и че ще се наложи възстановяване на засегната от пожара през 2017г. част от паметника на културата. Според брокерите имотът е перфектен за жилищна употреба, за инвестиция за отдаване под наем на стаи или апартаменти, за бутиков хотел или галерия, офиси или учебен център.

Великолепна постройка се намира на улица „Христо Г. Данов“ №17 и е създадена с любов и вдъхновение от италианката Емилия Фавретто-Събева, която е била не само архитект, но и художник. Съпругът ѝ, д-р Атанас Събев, придобива имота, а тя проектира къщата в стил, напомнящ венецианската елегантност.

Самата Емилия е от Венеция и още с пристигането си в страната ни, кандидатства за българско поданство. Сродница е на знаменития италиански художник Джакомо Фавретто. Следва във Флорентинската кралска академия при известния професор Рази, специализира артистична критика. Вероятно във Флоренция се запознава с талантливия български художник Георги Митов. Спомен от това познанство е един прекрасен портрет, рисуван от Митов през 1897 г.

Три години по-късно се установява в Пловдив, заедно със синовете си, като целта им е не просто да си осигурят препитанието, а да направят нещо за себе си и за България.

Емилия Фаврето-Събева е една от първите жени архитекти в страната. Нейни са и скулптурните фигури, украсяващи някогашната прочута аптека „Марица“, както и пластичната украса на хотел „Метропол“ (дн. фасада на Пловдивския театър, откъм главната улица).

За нея се знае, че е имала сериозно отношение към оперното изкуство. Нейната мечта е била да основе опера в града, но за съжаление остава несбъдната и до ден днешен. Синът ѝ, Събчо Събев, е един от големите оперни певци под тепетата и заедно двамата са сред основателите на Дома на изкуствата и печата под тепетата.

Строителството на впечатляващата къща започва около 1910-1911 г. и продължава приблизително 1920 г.

Цялостната фасадна композиция откъм улицата наистина е уникална – няма друга подобна в Пловдив. Първият етаж е разчленен от пиластри, украсени с изящни барелефи на женски фигури, държащи цветя, които придават на сградата нейното романтично име – Къщата с нимфите.

Истината е обаче, че седемте женски фигури са наречени некоректно нимфи, защото всъщност са карите ( от Кария – велик град държава, участвал в подпалването на Атина и загубил битката). Жените на Кария , увековечени в изкуството и легендите, били наказани да изнемогват под теглото на позора, подпирайки тежестта с двете си ръце.

Дограмите и терасите също са интересни, защато не следват правилна геометрия, а правят интересни дъги. Тези детайли отразяват изтънчения вкус и артистичния талант на Емилия Фаврето – Събева.

В къщата се влиза през характерния за времето си проход. На тавана има орнаменти, част от които са запазили дори автентичния си цвят. Красиви извити стълби с парапет от ковано желязо от двете страни на безистена водят към жилищната част.

Въпреки че през годините постройката е претърпяла множество преустройства, тя запазва своята неповторима красота и чар. Интересен факт е, че в едно от избените помещения на сградата се намира кладенец, което добавя още един щрих към нейната уникалност.

Съпругът на арх. Събева – д-р Атанас Събев, тук е открил първото частно търговско училище „Евлоги Георгиев“, или малката търговска гимназия, както са я наричали.



