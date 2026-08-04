Проблемите в Младежкия център са били известни много преди проверката на Съвета на Европа

Докладът проследява хронологията на сигналите, напускането на екипа и реакциите на общината и МОН

Сигнали за напрежение, напуснали служители и загуба на доверие са били налични още през пролетта, показва докладът на експертната мисия

Преди Съветът на Европа да препоръча временно спиране на Знака за качество на Младежки център Пловдив, проблемите вече са били поставени на вниманието на общината и Министерството на образованието и науката.

Това става ясно от публикувания доклад на експертната мисия, провела проверка в Пловдив на 16 и 17 юли 2026 г.

Самият доклад проследява хронологията на събитията и показва, че напрежението около управлението на центъра не е възникнало непосредствено преди европейската проверка.

Първите сигнали – още през април

Според документа на 7 април 2026 г. притесненията около ситуацията в Младежкия център са били изпратени до Съвета на Европа. Паралелно с това Министерството на образованието и науката е поискало информация от Община Пловдив относно подбора на директора, текучеството на персонала и постъпилите сигнали.

Няколко седмици по-късно – на 23 април – МОН извършва проверка на място.

В доклада е посочено, че след проверката министерството е констатирало опасения, свързани с твърдения за дискриминационно поведение, психически тормоз, злоупотреба с управленски правомощия, ограничения върху младежките дейности и напускането на шестима от седем служители от образователния екип.

Директорът на центъра е отрекъл тези твърдения и е дал различно обяснение за конфликта, свързано с организацията на работа, координацията и конкретни ситуации при международен младежки обмен.

Експертите на Съвета на Европа изрично отбелязват, че тяхната мисия не е била дисциплинарно или съдебно разследване и не определя индивидуална вина.

Общината е получила предупреждения още през май

На 4 май Министерството на образованието и науката изпраща подробно писмо до кмета на Пловдив, в което описва констатациите от проверката и очаква предприемане на действия.

В отговора си от 22 май общината потвърждава подкрепата си за центъра и ангажимента си за обучение на персонала, наставничество и психологическа подкрепа.

Според експертите обаче отговорът не съдържа конкретен план за възстановяване.

„В отговора не се предоставя отговор точка по точка на докладваните инциденти, не се представя резултатът от независимо разследване и не се излага подробен план за възстановяване“, пише в доклада.

Шестима служители напускат, а доверието се срива

Една от основните причини за спешната мисия на Съвета на Европа е напускането на по-голямата част от образователния екип.

Докладът посочва, че през април 2026 г. шестима членове на екипа за младежка работа напускат.

Експертите отбелязват, че проблемът не е само кадровият дефицит, а „сривът в доверието“, който според тях е засегнал основната функция на центъра – работата с младите хора.

Въпросът не е само в директора, а в управленския модел

В доклада Съветът на Европа не препоръчва конкретно освобождаване или назначение, но поставя въпроса за управленския модел.

Сред препоръките е общината да направи независим преглед на управлението и да гарантира ръководство с необходимите компетентности за младежка работа, неформално образование, защита на младите хора и международно сътрудничество.

Експертите посочват, че центърът има сериозни активи – инфраструктура, спортни съоръжения, общинска подкрепа и история на успешна работа, но те не могат да заместят основната му функция.

„Знакът за качество не се присъжда за мащаба, качеството или нивото на използване на спортните съоръжения, а за качеството на целевата младежка работа, образователната програма и участието на младите хора“, се посочва в документа.

Общината: Запознаваме се с препоръките

Потърсена за коментар от „Под тепето“, Община Пловдив заяви:

„Запознаваме се подробно с всички препоръки на доклада и ще вземем необходимите мерки за изпълнението им.“

До момента няма официална позиция от директора на Младежки център – Пловдив Величка Лазарова по поставените в доклада въпроси.