Защо състоянието на зелената система в Пловдив е много обезпокоително и дори страшно? Отговор на този въпрос дават ландшафтните архитекти Невена Цветкова и Станимир Шаламанов в поредния епизод на на видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето.

Двамата застанаха пред камерата в парк Лаута за една „зелена“ зелена разходка сред прекършени клони, паднали цели стволове и опасни дървета, които ежедневно висят над главите на минувачите в градината.

Поканихме двамата специалисти на разговор на открито заради отвореното им писмо до местната власт, в което те алармират за състоянието на зелената система и поддръжката й, за липсата на последователни политики по темата и хроничното отсъствие на планиране. От години Цветкова и Шаламанов апелират за диалог с градската администрация и за работещи решения, но апелите им се блъскат в стена от мълчания и игнориране на професионалното мнение.

„ Ние регулярно през годините призоваваме за адекватност към поддържането на зелената система, защото това е много пряко свързано с нашия живот и здраве. Отговорът на призивите ни от страна на градската управа най-често са едни празни обещания. Минаха две години и половина от началото на този мандат и ситуацията не само не се подобрява, а се влошава до толкова, че започва да изглежда съвсем страшно“, подчерта Невена Цветкова.

Тя посочва, че основна част на проблема е в лошата организация на работа на „Градини и паркове“. Тя посочва, че от една страна новият директор на общинското предприятие дори не е специалист, а от друга- бригадите, които поддържат града очевидно не се справят. Ясно е на всички, че в целия град продължава да има опасни дървета и този проблем прогресира, защото дърветата са възрастни и ще стават все по-опасни. Експертите са на мнение, че всъщност е много късно да се предприеме каквото и да било, тъй като проблемът е много наболял. Затова и излизат с отворено писмо до градската управа- да се опитат да направят така, че в общината да се събудят, да чуят професионалното мнение и да се опитат да направят нещо.

„В Пловдив по темата със зелената система има единствено пожарникарска реакция от страна на администрацията. Като стане проблем- втурваме се и се опитваме нещо да направим. Основното неразбиране е, че нещата със зелената система изискват една много дългосрочна визия. Ако сега планираме нещата по правилния начин, плодовете от това може би ще започнем да берем най-рано след 10-15 години. Неправенето на нищо в момента или правенето на определени системни грешки, които виждаме навсякъде около нас, не се забелязва веднага, а след няколко години, когато започваме да се вайкаме. Това се случва, защото няма планиране и защото се правят грешки, които не се виждат веднага“, коментира Станимир Шаламанов.

„Трябва планиране, политическа воля, финансиране и не на последно място да се вкара професионализъм в цялата тази работа“, подчертават двамата ландшафтни архитекти.

Преди време по настояване на професионалната общност Общината създаде отдел Зелена система, но в него ландшафтни архитекти няма. Никой не знае какво прави този отдел, кой е вътре в него и с какви отговорности е натоварен.

„Създадоха този отдел, но той е некомплектован. Специалисти има в града, но те или не искат да дойдат в общината, за да работят, без да им се слуша мнението, или да работят и да знаят, че при инцидент например са първи на мушката, без да носят вината, какъвто бе случая с уволнения директор на „Градини и паркове“ заради нещастието в зелената зона на Марица. Там той нямаше никаква вина“, посочи Станимир Шаламанов.

„Вършете си работата и спазвайте закона“, излязоха с призив към градската управа двамата специалисти.

Вижте и чуйте още какви големи грешки, касаещи зелената система, се правят днес, за да експлодират след време. Какво се случва с прословутата паспортизация на дърветата в града, за която се говори от 2004г. Колко сериозен е проблемът със старите и опасни вече дървена в градската среда. И още много, много неща, свързани с проблемите със зелената система и поддръжката й.