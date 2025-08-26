Проблемът със зелената система в Пловдив е голям

“Проблемът със зелената система и поддръжката й в Пловдив е голям“. Това е коментарът на ландшафтния архитект Невена Цветкова по повод фаталната случка край Марица и множеството въпроси, които тя отвори. След смъртта на 78-годишен мъж, ударен от паднал клон от дърво в зелената площ близо до Пешеходния мост, бе уволнен директорът на ОП „Градини и паркове“, но остава въпросът дали това ще реши някакви проблеми или само ще е поредният бушон, който ще изгърми, за да продължи системата да продължи да работи по същия начин.

Според законодателството, нужно е кметът на града да организира съставянето на регистър на дърветата – или паспортизация – в който да бъде описано тяхното състояние и къде е най-належаща нужда от реконструкция или подмяна на дърветата по дадена улица или в някой парк.

„Един такъв анализ, освен всичко друго, би спестил пари на общината – могат да се заложат устойчиви видове в общинския разсадник, които ще са на ниски цени и перфектно климатизирани. Озеленяването в населените места в България в масовия случай е извършвано между 60те и 80те години на 20 век, което значи, че дърветата са близо до пределната възраст в градски условия. Сериозна задача пред всички български градове за поетапно, балансирано и устойчиво обновяване на зелените системи“, коментира експертът Невена Цветкова.

Конкретният смъртоносен случай касае тополите край река Марица. Те са бързорастящ вид, който след 30-ата си година стават изключително опасни, коментира тя. Идеята им е да се използват за бърз ефект, но след това трябва да бъдат заменяни – подобен е казусът и с каталпите, каквито също има много из града.

Според нея цялостно е сгрешен и методът за обследване на дърветата – сигналите, които граждани подават трябва да бъдат допълващи, а не основата за работа. Причината за тази ситуация е липсата на кадри, ниските заплати и достатъчно добра структура – това са проблеми, които са се трупали от 30 години, а в последните 20 специалисти постоянно алармират за създаването на специална структура, която да се занимава със зелената система. „Това няма да е панацея, но ще е стъпка в правилната посока“, коментира ланд. арх. Цветкова.

В момента се работи без конкретна система и план, а разпръснато – сигнали се получават и обработват разпиляно из целия град, вместо устойчиво и планирано да се работи улица по улица.

„Без увеличение на заплатите и привличане на кадри, ситуацията само ще се задълбочава и е много интересно кой ще се съгласи да оглави тази структура, след като очевидно може да бъде премахнат като бушон, вместо да има промяна в системата“, допълни Невена Цветкова.

снимка: Анастас Търпанов