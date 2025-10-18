АктуалноГрадътКултураНовини

Приключиха археологическите проучвания на Брезовско шосе

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:09ч, събота, 18 октомври, 2025
3 1 911 Преди по-малко от минута

Екипът на Регионален археологически музей – Пловдив официално приключи спасителните археологически проучвания на обекта, засегнат от инфраструктурния проект по трасето на ул. Брезовско шосе.

Археолозите успяха да се справят с разкопките в заявения срок. Те документираха и проучиха участък от този значим праисторически обект с дължина от впечатляващите 230 метра. Открити бяха хиляди артефакти – керамични съдове, сечива и уникални украшения, които хвърлят нова светлина върху ежедневието, културата и постиженията на хората, обитавали тези земи преди хилядолетия.

След приключването на работата, трасето е предадено на фирмата изпълнител за довършване на строителните дейности. Събрани са множество проби за различни видове лабораторни анализи и изследвания, които тепърва ще обогатяват знанията ни за праисторическите хора в региона на Пловдив.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:09ч, събота, 18 октомври, 2025
3 1 911 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

3 коментари

  1. Накрая и тука ще закопаят всичко, че е по- леасно за асфлтовата мафия и караме нататък,,,нема се е..бавате с нас за некви полуглави торсове от миналата ера ей!!

    Отговор

  2. Ми то в Пловдив където копнеш излизат артефакти, точно на шосето намериха да копаят та вече 3 – 4г. не могат да изследват. Да идат в страни от шосето па да си копаят на воля.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина