Приключи ремонтът на Кукленско шосе

За движение тази сутрин бе отворено изцяло ремонтираното Кукленско шосе, след като през уикенда бе рехабилитирана и последната отсечка в района на Митница – Пловдив. По този начин приключва обновяването на една от входно-изходните артерии на града заедно с прилежащата инфраструктура – тротоари, бордюри, подземни комуникации, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Изключение прави единствено кръстовището с улица „Индустриална“, което ще бъде ремонтирано едва след като бъдат положени комуникациите по проекта на ВиК за Южния обходен колектор. От фирмата-изпълнител заявиха, че до две седмици при подходящи атмосферни условия ще бъде положена маркировка на най-новите участъци, ще бъдат извършени и довършителни дейности по средната ивица и тротоарните настилки.