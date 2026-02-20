Приключи перфектна реставрация на Обрейковата къща

Къщата на Стефан Обрейков, един от най-големите пловдивски дарители, индустриалец и дългогодишен председател на Търговско-индустриалната камара на Пловдив през първата половина на XX век, отново блести с автентичната си красота. Сградата е построена в самия край на XIX век, като с нея е свързана и историята на Обрейко Обрейков – син на Стефан, също свързан с търговията и дарителството, както и главен виновник за създаването на Международния панаир в Пловдив. Реставрацията на екстериора на сградата на улица „Софроний Врачански“ приключи в последните седмици с внимание към всеки детайл – от фасадите, през терасата, металните щори до дървените дограми.

След дългогодишна сага културната ценност възвърна оригиналния си облик по одобрен проект от НИНКН и с помощта на множество специалисти и куп перипетии. За този път ни разказа правнучката на Стефан Обрейков – Лалка Обрейкова в подкаста „В Капана“ на Под тепето, като трудното намиране на строители, които да се заемат с тази задача или липсата на строителни материали, заради които е донесена специална глина от Чехия.

Подробности очаквайте във видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето по-късно днес.