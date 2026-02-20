Приключи перфектна реставрация на Обрейковата къща
Къщата на Стефан Обрейков, един от най-големите пловдивски дарители, индустриалец и дългогодишен председател на Търговско-индустриалната камара на Пловдив през първата половина на XX век, отново блести с автентичната си красота. Сградата е построена в самия край на XIX век, като с нея е свързана и историята на Обрейко Обрейков – син на Стефан, също свързан с търговията и дарителството, както и главен виновник за създаването на Международния панаир в Пловдив. Реставрацията на екстериора на сградата на улица „Софроний Врачански“ приключи в последните седмици с внимание към всеки детайл – от фасадите, през терасата, металните щори до дървените дограми.
След дългогодишна сага културната ценност възвърна оригиналния си облик по одобрен проект от НИНКН и с помощта на множество специалисти и куп перипетии. За този път ни разказа правнучката на Стефан Обрейков – Лалка Обрейкова в подкаста „В Капана“ на Под тепето, като трудното намиране на строители, които да се заемат с тази задача или липсата на строителни материали, заради които е донесена специална глина от Чехия.
Подробности очаквайте във видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето по-късно днес.
12 коментари
От снимката се вижда една фасадна реставрация изпълнена професионално и отговорно. Без надстройки, пристройки и нехарактерни за епохата мансарди. Което не попречи отново да видим копирания и повтарян периодично ферман за Фьодор КараКАЛИНКА.
„ферманът“ не е периодичен, той е ПОСТОЯНЕН И ИСТИНЕН ЩОМ НЯМА ВЪЗРАЖЕНИЯ НИКОГА!
– като напираш толкова я да те видим какъв ОЩЕ КОЛОДРУМ ША ПРЕПОРЪЧАШ НА БУДАЛИТЕ:
https://podtepeto.com/aktualno/ideya-opasna-ruina-v-lauta-da-se-prevarne-v-sportna-zala/
а че сред хабилитираните чукундури и докторанти из Града „…трудното намиране на строители, които да се заемат с тази задача…“ вече е факт, и все по-лошо ще става
ВЕЧЕ ПАВАЖ / ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА КАЛДАРЪМ / ОЩЕ ПО-МАЛКО ЗА КЕРЕМИДИ БИЛО ТУРСКИ БИЛО МАРСИЛСКИ – НЯМА КОЙ ДА НАПРАВИ
Терминът не може да се употребява за случаи на ПОДДРЪЖКА на старинна архитектура – колкото и ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ДА СА В ПАНОРАМАТА НА ПЛОВДИВСКАТА НЕМАРЛИВОСТ. В БЕЛИТЕ ДЪРЖАВИ ВСЯКА СГРАДА СЕ ПОДДЪРЖА ПРИЛИЧНО!
Къщата не е в РЕГИСТЪРА НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА!
(‘фърчащи списъчета из нечии тефтерчета нямат законен смисъл)
= архитект = на „реставрацията“, следователно е просто ремонт пред Закона
Ако имаше архитект, най-вероятно къщата щеше или да е обезобразена, или съборена, за да се вдигне нещо в пъти по-голямо.
По-добре без архитекти, но със КараКАЛИНКИ?
… за Хвала / Хули / … за
„оценки“ без да е получил ОЦЕНКИТЕ задължителни за Архитектурна Правоспособност като СъпроМат, Дескриптива и т.н. както всеки от отличната Колегия на Града на които им се пречка в краката.
На Краставичарите …краставици продава (сякаш го чете нЕкой пенционерин).
Кешки да се беше записАл у Лесотехническио че да се перчи с диплома за мебелист или за ЛАНДШАФТЕН ЛесоТехник…
Бидейки ЕСТЕТаджия има неоспорим Арбитърски Вкус за КРАСИВОСТИ, против МутроБар… МутРОКОКО в Стил 21-ви век в Джам-Тенеке-Стереопор.
Бидейки Собственик на Фондация, ма, как’Сийке! Не на Агитка ма, само дето грантовете от Бай Дън секнаха…
КАРАМБА!
(все едно и също сме били пишели за КараКАЛИНКАТА, та сега нека прибавим, че той е
ВЛИЯТЕЛ…!
БЕЗПАРТИЙИЯТ ДОМ все още стърчи като единствен офис билдинг в заспалия провинциален ДРЕВЕН ПЪК „ВЕЧЕН“ благодарение на некадърните 10 Тезиса за събарянето му. Ако му бяха платили двоен БАКШИШ да съчини двайсет =20= Тезиса дали щеше да измисли валидна убедителна (лъженаучна) причина да го бутнем, а? А? ААА???
Ако КараКАЛИНКИ влияят върху Общественото Мнение в Града, то време е за еднопосочни билети от Междуселска Аерогара МИЧКЮР)
бакшишът – в синия плик отляво на гишето на касиерката
като напираш толкова – я да те видим какъв още ВелоД… ХИПОДРУМ за магаренцата ша препоръчаш на „Заспал Муйко В Сламата“:
https://podtepeto.com/aktualno/ideya-opasna-ruina-v-lauta-da-se-prevarne-v-sportna-zala/