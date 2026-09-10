Закани в интернет са причината за боя между деца край мола

Комуникация в интернет между двама от участниците в масовото сбиване на две групи тийнейджъри край мол Марково тепе е довела размяната на удари посред бял ден. Сигнал за боя между деца в близост до търговския център е подаден в 15.22ч. Реагирал патрул на Второ РУ, който се отзовал на място, но „воюващите“ хлапета вече ги нямало. По-късно униформените открили двете групи на бул. „Руски“ в посока Централна гара.

„Поводът за инцидента е размяна на закани в приложение в интернет между двама от участниците. Всички те са били на възраст между 13 и 15 години. Двете групи са засекли случайно в мола и там е имало размяна на реплики между 13-годишните момчета, които са имали комуникация в интернет. Имало е и размяна на леки удари помежду им. Намесила се е охраната, която ги е извела извън търговския комплекс. В последствие те са засекли отново и е възникнал сблъсък с повече участници в него“, обясни пред журналисти днес началникът на Второ районно на полицията Димитър Костов.

След като са били установени от полицаите те са отведени за сведения в районното, а по-късно там са повикани и родителите им. Едно от момчетата е било прегледано от Бърза помощ, като са установени охлузвания и натъртвания по тялото му. Няма следи от изгаряния със запалки, каквито информации се появиха по-рано.

Костов подчерта, че няма конкретен и точен мотив за случилото се. Извън мола, при по-масовия инцидент, няколко души са били едно дете. После младежите сами се разбират да приключат със сблъсъка си и една след друга се насочили към Централна гара, където и били засечени от полицейския патрул.

Той подчерта, че няма данни участвалите в сбиването младежи да са участвали в някакви крайни организации, както и да са имали нещо общо с групата от Младежкия хълм. Няма данни да са имали и предишни подобни прояви на агресия. Сигналът за конфликта между двете групи пък е подаден от пълнолетния брат на един от участниците, който се обадил на батко си да му каже, че назрява сбиване.

Продължава работата по случая. С децата следва да работят инспектори от Детска педагогическа стая.