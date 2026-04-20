При почти 100% обработени протоколи: 46% за Радев в Пловдив

При 99,59% обработени секционни протоколи в РИК към 8:00 часа на 20 април „Прогресивна България“ печели убедително вота с 46,28% от гласовете.

На второ място се нарежда коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 16,40%, следвана от ГЕРБ-СДС с 13,16%.

Кой още влиза в сметките

Над изборната бариера от 4% в резултатите попадат още две формации – „Възраждане“ с 4,67% и „Сияние“ с 4,24%.

Близо до прага остават МЕЧ с 3,57% и „Величие“ с 2,94%, както и БСП – Обединена левица с 2,60%.

Останалите партии с минимална подкрепа

Под 1% се нареждат редица по-малки формации, сред които „Има такъв народ“ (0,81%), „Синя България“ (0,67%), „Антикорупционен блок“ (0,66%) и „Алианс за права и свободи“ (0,53%).

ДПС събира малко над 1% подкрепа, а останалите участници остават с още по-нисък резултат.

Близо 3100 души са отбелязали опцията „Не подкрепям никого“.

Данните са почти окончателни и отразяват разпределението на вота в Пловдив при парламентарните избори на 19 април.