През септември Пловдив е културен маратон

ХХI-вото издание на Есенния салон на изкуствата стартира с концерт-спектакъл на Античния театър – ГАЛЕРИЯ

Изненадаха публиката със специален сувенир – мемори седалки за мраморните пейки на Античния театър

С концерт-спектакъла „Музикария“ на най-древната сцена в Пловдив снощи започна ХХI-вото издание на Есенния салон на изкуствата – културният маратон, който в следващите три месеца ще превърне града под тепетата в своеобразна столица на културата.

„Днес сме тук, за да продължим една прекрасна инициатива от 1999 г., когато Пловдив беше Европейска столица на културата за един месец. Оттогава на 1 септември градът ни се превръща в открита сцена, и вече не за месец, а за цели три. Наслаждавайте се на събитията и поканете приятели, защото тук на всеки ъгъл се случва нещо хубаво“, каза зам.-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов в приветствието си към публиката.

Още в самото начало на вечерта организаторите изненадаха приятно зрителите на Античния театър. Фондация „Пловдив 2019“ и Община Пловдив бяха подготвили за гостите специален практичен сувенир – седалка от мемори пяна с бранда на Европейска столица на културата и Античния театър. Идеята е на кмета Костадин Димитров, а новите седалки бяха представени за първи път именно снощи – като жест към публиката, която прекарва часове върху мраморните пейки на античната сцена.

След това прожекторите останаха само върху един човек и неговия инструмент. Калоян Куманов – виртуозният акордеонист и автор на проекта „Музикария“ – излезе на второ ниво на сцената, сам с акордеона и светлината, за да поведе началото на вечерта. Той изпълни „Ню Йорк Танго“ и разказа историята на думата „музикария“. По думите му тя идва от „музикари“ – хора, които творят музика. Чул я в песен на Елена Сиракова. Определението напълно съответстваше на съзвездието от артисти, събрани на сцената.

Постепенно към него се присъединиха Стоян Янкулов – Стунджи (перкусии), Мирослав Иванов (електрическа китара), Радослав Славчев – Riverman (бас) и Юлиан Янев (клавири). Водещите Гергана Стоянова и Симеон Владов представиха изпълнителите и припомниха, че Куманов е концертирал в най-големите зали по света и е преподавал в Кралската академия в Барселона, но през 2017 г. избира да се върне в България.

На сцената след това се изявиха Елена Сиракова, Камен Воденичаров, Александра Борисова, Петър Миланов, Момчил Караиванов и други добре познати лица, които внесоха в спектакъла енергия, емоция и разнообразие – от класика и рок-опера до български фолклор и поп.

Любопитен акцент бе появата на китарата на холивудската звезда Кевин Костнър – уникален инструмент, закупен на благотворителен търг от бизнесдамата Елена Кристиано по време на събитие в Кан.

Първата вечер на Есенния салон на изкуствата показа защо Пловдив продължава да бъде културно сърце на България – с артистична смелост, с уважение към традициите и с готовност да изненада публиката.

