Превземането от коли на спасения парк в Северен продължава
Спасеният преди няколко години от застрояване парк зад хотел „Санкт Петербург“ в район „Северен“ продължава да бъде завземан от автомобили. Преди около месец „Под тепето“ показа как постепенно в зелените площи се появяват все повече и повеше леки коли.
Развитието е от по-отдавна, като вместо парк, от месеци там има все повече и повече автомобили, които казят в площа – прах през лятото и кално през зимата. Ясно личат следите на колите, които навлизат дълбоко в парка, унищожавайки както зелената площ, така и пешеходните зони.
Ситуацията става все по-хаотична, като няма никаква реакция след първата ни статия преди месец. Хората от квартала пък са бесни от липсата на контрол и интерес от страна на отговорните институции.
2 коментари
Много пловдивчани се навъдиха напоследък. И всичките с коли. А паркинги и гаражи никой не иска да прави, не им е изгодно. Общината си затваря очите. Само чуждите търговски вериги са изключение.
Пумаци