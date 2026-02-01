Превземането от коли на спасения парк в Северен продължава

Спасеният преди няколко години от застрояване парк зад хотел „Санкт Петербург“ в район „Северен“ продължава да бъде завземан от автомобили. Преди около месец „Под тепето“ показа как постепенно в зелените площи се появяват все повече и повеше леки коли.

Развитието е от по-отдавна, като вместо парк, от месеци там има все повече и повече автомобили, които казят в площа – прах през лятото и кално през зимата. Ясно личат следите на колите, които навлизат дълбоко в парка, унищожавайки както зелената площ, така и пешеходните зони.

Ситуацията става все по-хаотична, като няма никаква реакция след първата ни статия преди месец. Хората от квартала пък са бесни от липсата на контрол и интерес от страна на отговорните институции.