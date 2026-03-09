Превръщането на зеления Пловдив в гробница продължава

Продължава превръщането на Пловдив в гробница чрез „грижа за зелените площи“, които полага местната власт: заместването на зеленина с насипани камъни. Адекватното сравнение с пространство за покойници даде потребител във фейсбук – Ивайло Спасов, като посочи пример с новите черни камъни на мястото на премахнато дърво в Цар Симеоновата градина.

На мястото на отсечено дърво е посадено нова мъничка фиданка. Зоната, в която се намира то, обаче вместо с зеленина, е посипана с черни камъни. По идентичен начин преди месеци бе обезобразено зеленото пространство зад спирката до ГДК „Борис Христов“, също засипано с камъни. Курортната естетика, която не се връзва по никакъв начин с нуждата от зеленина в горещия град, е популярна и на много други места из Пловдив. И докато красотата е субективна и някои хора може да предпочитат купчина камъни пред естествена зеленина, то жегата и липсата на сянка, свежест и чист въздух се отразяват на всички.