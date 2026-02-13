АктуалноГрадътИзбор на редактораКултураНовини

Преобразяват подлеза на Гладстон за фестивала BRAND THE CITY

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:32ч, петък, 13 февруари, 2026
2 239 1 минута

Започна пълното преобразяване на подлеза на Гладстон, в пешеходното трасе от Одеона до Епископската базилика. Първо градската управа подмени осветлението в цялото съоръжение. А в момента се работи по градска намеса в средата- пано, посветено на Бранда на Пловдив. Намесата в тази част от градската среда е част от мащабния фестивал BRAND THE CITY, за който Под тепето разказа подробно миналата седмица:

Каймакът на европейския градски дизайн идва в Пловдив

Обликът на тази зона ще бъде променен коренно, като тя ще стане привлекателна и за пешеходците, и за шофьорите, които минават през подлеза. На стената ще бъдат изобразени на син фон елементите от новата визуална идентичност на Пловдив. Именно тя ще е в центъра на предстоящия фестивал, част от който ще е международен форум с участието на каймака на европейския градски дизайн.

Своя снимка на работата върху паното публикува в социалната мрежа и кметът Костадин Димитров. „Стената се превръща в нещо, което заслужава да се види“, отбеляза той.

2 коментари

  1. Преди да го разкрасят, трябваше да подновят маркировката. Прочее, подлезът не става за пешеходци, а шофьорите едва ли ще се загледат в художествената украса, току виж се тряснали.

    Отговор

