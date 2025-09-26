След сигнала за нерегламентирано осветление в обновеното училище с чинове подредени с гръб към прозорците, кметът нареди разместване на мебелите и оборудването

Кметът на Пловдив Костадин Димитров разпореди промяна в разположението на чиновете в обновеното СУ „Пейо Яворов“, това съобщи за Под тепето инж. д-р Росен Костурков, който подаде сигнала за нарушение на Наредбата за осветление. За скандала с ремонта на училището ви съобщихме в началото на седмицата.

Разказахме ви за грубо нарушение на нормативните изисквания за осветление в училищните класни стаи, при което децата са принудени да седят с гръб към прозорците.

Според Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. естествената светлина трябва да пада отляво на учениците, за да се предотвратят проблеми със зрението и да се гарантира здравословна учебна среда. Експерти по офталмология, архитекти и представители на Камарата на строителите, с които Костурков е разговарял, са категорични, че подобно разположение крие риск от ранно детско късогледство, главоболие и затруднена концентрация.

След сигнала са инициирани лични разговори с директора на училището Пламен Стоилов и с шефа на РЗИ – Пловдив д-р Аргир Аргиров. Общинската управа е поела ангажимент за незабавно пренареждане на чиновете в съответствие с изискванията.

Казусът предизвика оживени обществени дискусии. Част от родители и местни активисти подкрепиха усилията за спазване на нормите, но други омаловажиха проблема като „дреболия“, а в социалните мрежи се появиха и политически нападки. Въпреки това сигналът успя да мобилизира институциите, които до този момент запазваха мълчание.

Ремонтът на СУ „Пейо Яворов“ продължи година и половина, с едногодишно закъснение и сериозно оскъпяване. Новата учебна година започна в обновената сграда едва преди дни, но сега предстоят допълнителни корекции, за да се гарантира здравето на учениците.

Под тепето ще продължи да следи дали обещаната промяна ще бъде реализирана в срок и в пълен обем.

