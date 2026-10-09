Премиерът връчи дипломите на отличниците от денталния факултет на МУ

Премиерът Румен Радев връчи дипломите на отличниците от випуск 2026 на Денталния факултет на Медицинския университет тази вечер на Античния театър. Министър-председателят бе специалният гост на промоцията и лично поздрави младите стоматолози, техните преподаватели и семействата им.

„Вие носите не само здраве. Вие носите естетика и самочувствие, а в наши дни това също е много важно“, обърна се Румен Радев към випуска, преди лично да връчи отличните кетапи на дипломантите с най-висок бал.

Посочи работата на преподавателите на МУ като добрият пример заради това, че съхраняват традицията, но и внедряват непрекъснато нови форми и методи на преподаване, развиват изследователски програми, разгръщат активна международна дейност.

„Тези успехи се затвърждават и от последната рейтингова система на висшите учебни заведения в България, а и от стремежа на все повече чуждестранни студенти да избират вашия университет“, добави премиерът.

Той заяви, че младите лекари имат все по-добри условия за професионална реализация в България, а това ще бъде и стремежът на правителството, който ще бъде заложен в Бюджет 2027. Заяви на дипломантите, че обществото ще очаква от тях да трансформират модела на българското здравеопазване към по-високи стандарти.

Преди него ректорът на МУ проф. Ангел Учиков посъветва младите стоматолози да не приемат новите технологии като заплаха или като заместител на лекаря, а като инструмент за по-качествено здравеопазване.

Първи на сцената да приемат дипломите си се качиха отличниците. Колоната водеше Десислава Спилкова, която е с най-висок успех във випуска. Сред чуждестранните студенти това е Марк Хюртер.

Традиционно за официалните церемонии на Медицинския университет, древните трибуни на Античния театър бяха изключително пъстри, заради множеството националности и култури на гостите- близки и роднини на младите стоматолози. От 151 дипломанти 58 са чужденци от 11 страни от целия свят.