Премахват неработещите автомати за билети по спирките
Неработещите от години автомати за продажба на билети за градския транспорт по спирките в града ще бъдат премахнати. Това стана ясно на вчерашната сесия на местния парламент.
Темата за градския транспорт и цялата система, свързана с него, отново бе най-обсъждана на заседанието на общински съвет. Апаратите за таксуване, превърнали се в гротескен символ на резила с транспортния проект на Пловдив, бяха вкарани в дебата в пленарна зала от Владимир Славенски от ПП-ДБ.
„Тези машини за продажба на билети трябва да се премахнат, за да скрием срама от провала в политиката по отношение на транспорта в града“, коментира общинският съветник.
Кметът Костадин Димитров увери, че администрацията работи в тази посока.
„На автоматите не им е място в градска среда. Ще ги премахнем“, отговори Димитров.
A few new busses would be great. The ones in service are secondhand dirty worn out wrecks from Germany and such places. Also the drivers seem to have their phones surgically attached to their ears particularly the number 36. I’ve yet to travel on that bus without the driver talking on his phone. He’d loose his liscence in other countries.p