Премахват коледната елха пред кметството

Стартира демонтажът на коледната елха пред кметството. Изкуственото празнично дръвче ще бъде премахнато заедно с украсата до края на деня, с което и коледно-новогодишното настроение ще си тръгне от центъра на града.

Ще останат обаче дупките от златистите арки на Главната, тъй като и те ще бъдат разглобени до часове. Днес започна свалянето на празничното осветление, след което ще бъдат махнати и металните конструкции. Под тях обаче ще продължат да зеят множество дупки в разпробитите елементи от настилката. Не е ясно дали изпълнителите на този „инженерен“ трик, който ще деформира трайно средата, ще бъдат санкционирани.