Предлагат възстановяване на велоинфраструктура за 80 000 лв

Повредена и в лошо състояние пътна инфраструктура, свързана с велосипедното движение, да бъде възстановена на около 250 места в града за около 80 000 лева предлагат от организацията „ВелоКултура“. Техен екип, съвместно с активност от граждани, е съставил списъка от проблемни участъци в града, където е нужно да бъде подобрено състоянието на елементи от пътната маркировка.

Направени са огледи на отсечки от велосипедната мрежа в града на пътни знаци, антипаркинг колчета, велосветофари и др. „Почти из целия град маркировката на велосипедните пътеки върху пътното платно при кръстовища, спирки и крайпътни имоти е силно заличена. Това създава опасност от ПТП. Липсват знаци и щампи. Нуждата от по-добро обезопасяване на велосипедни пътеки с колчета и добавяне на велосипедни паркинги, както и изпъкнали огледала“, пишат от организацията.

Направено е проучване и на цените, на чиято база се стига и до финалната сумата от малко над 80 000 лева за общо 237 локации с проблеми, в която са включени транспорт, труд и др. подобни разходи. Сред проблемните елементи са заличена или липсваща пътна маркировка, нужда от поставяне на велосипедни светофари, ограничители на скоростта и сферични огледала. Предложението е изпратено и внесено в деловодството на местната власт, съобщават още от организацията.