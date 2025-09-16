Старият град на Пловдив празнува

Тържествата стартираха от Античния театър с концерт-спектакъл за откриването на академичната учебна година в АМТИИ

Символично и вдъхновяващо начало постави тазгодишното издание на Празници на Стария град.

На 15 септември, в магичната атмосфера на Античния театър, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ откри новата си академична година със спектакъла „Нишки във времето“ – събитие, което едновременно даде старт и на културния форум в сърцето на Пловдив.

„Добре дошли на тази древна сцена, за да открием заедно празниците на Стария град за 2025 година“, каза в приветствието си директорът на ОИ „Старинен Пловдив“ проф. д-р Елена Кантарева-Дечева. Тя подчерта, че вече повече от четири десетилетия празниците са знак за живата връзка между наследството и съвременното изкуство, а екипът на института работи целенасочено, за да превърне Стария град в пресечна точка на култури, стилове и поколения.

Сцената на Античния театър събра в единство академични състави, студенти и преподаватели, специални гости и млади таланти от НУМТИ „Добрин Петков“. Програмата включи изпълнения на Академичния народен хор, Академичния народен оркестър, фолклорния ансамбъл, джаз бенда със солист доц. д-р Петър Салчев, формациите „Интро“ и „Елика и приятели“, както и магнетичната Керана. В концерта се включиха и първокурсници, а актрисата и студентка в АМТИИ Катрин Гацева бе водеща на вечерта.

Официални приветствия отправиха зам.-министърът на културата Георги Султанов – бивш възпитаник на Академията, областният управител проф. д-р Христина Янчева, както и ректорът на АМТИИ доц. д-р Жан Пехливанов. В рамките на церемонията бе връчена и новата акредитация на Академията за следващите шест години, а отличили се преподаватели и студенти получиха награди за постижения през изминалата учебна година.

Кулминацията настъпи, когато всички участници и публика се обединиха в изпълнението на „Облаче ле бяло“ – символичен финал на едно начало, което обещава вдъхновение за всички следващи събития.

Вижте тук пълната програмата на Празници на Стария град. Нишки във времето | 15 – 30 септември 2025

До 30 септември пловдивчани и гости на града ще имат възможност да се потопят в богата и многопластова програма – концерти на открито, изложби, театрални постановки, кино прожекции, творчески ателиета и работилници за малки и големи.

Днешният акцент в Празниците на Стария град (16 септември, вторник) е откриването на фотоизложбата „Нишки във времето“ на Римския стадион. Важно уточнение е, че началният час е 17:15 ч. вместо предварително обявения 18:00 ч. Експозицията, която е част от проекта „Нишки във времето: градски текстил“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, ще остане отворена за посетители до 12 октомври.

Празниците на Стария град се реализират от Общински институт „Старинен Пловдив“ с подкрепата на Община Пловдив и са част от Десетия есенен салон на изкуствата. Сред партньорите са АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Националната художествена академия – филиал Пловдив, Нов български университет, Общинският детски комплекс и ОП „Радостни обреди“, както и множество читалища и индивидуални съмишленици.

„Тази година отново сме подготвили програма, която да покаже Стария град като жив организъм – едновременно пазител на паметта и отворено пространство за нови културни преживявания“, подчерта проф. Кантарева-Дечева.

Снимки: Stanimir Petkov Photosmile