Правосъдният министър: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив

Сигнал срещу ръководителя на Апелативната прокуратура в Пловдив е бил подаден от висш полицейски служител, но до момента по случая няма публично известни последващи действия. Това стана ясно от изявление на министъра на правосъдието Николай Найденов в интервю за БНТ.

По думите му сигналът е постъпил през април и е бил изпратен до Инспектората към Висшия съдебен съвет, до Министерството на правосъдието и до главния прокурор. В документа се съдържат твърдения за оказван натиск и други неправомерни действия от страна на апелативния прокурор.

Според Найденов случаят буди сериозно безпокойство, тъй като сигналът е бил подробно описан, но въпреки това е върнат от Инспектората като нередовен. Като мотив е посочена липсата на ЕГН на подателя и недостатъчна конкретизация на част от изложените обстоятелства.

Правосъдният министър уточни, че не желае да коментира детайли по случая, но отбеляза, че ако твърденията се окажат верни, те могат да доведат до дисциплинарно производство. По думите му в сигнала се съдържат и твърдения за искане на лични услуги, свързани с член на семейството на магистрата.

Начело на Апелативната прокуратура в Пловдив е Тихомир Стоев, който зае поста в края на 2025 година.

В интервюто си Найденов коментира и предстоящите промени в съдебната система. Според него законодателните предложения за Висшия съдебен съвет целят създаването на по-надеждни механизми за гарантиране на професионалните и нравствените качества на кандидатите за кадровия орган.

Министърът засегна и реформата в антикорупционната политика, като посочи, че се предвижда създаването на нова комисия с разследващи функции и по-строги изисквания към ръководството ѝ.