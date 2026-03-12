Пловдивската организация на партия “Продължаваме Промяната” се обяви в подкрепа на гражданския протест на „Пловдив – град за хората“ по тема „градски транспорт“, свикан тази вечер пред сградата на общината. От формацията се солидализират с искането за прозрачност и реални мерки за подобряване на градския транспорт.

“ ПП „Продължаваме промяната“ – Пловдив изразяваме своята подкрепа към организирания от „Пловдив – град за хората“ протест, поставящ на дневен ред сериозните проблеми в системата на градския транспорт в Пловдив. Темата за обществения транспорт е от ключово значение за

качеството на живот в града и засяга ежедневно десетки хиляди пловдивчани“, се казва в позиция на формацията.

От там подчертават, че натрупаните през последните години проблеми продължават да създават

сериозни затруднения за гражданите. Според ПП особено тежка е ситуацията в часовете пик, когато автобусите са недостатъчни, а чакането по спирките често надхвърля значително обявените разписания. Посочват и проблемите с вечерните курсове, които силно ограничава възможността за придвижване на хората в по-късните часове.

“ В обществото се създава впечатление, че проблемите на градския транспорт могат да бъдат решени чрез въвеждането на безплатни карти за определени групи. Истината е, че трафикът в града няма да бъде намален чрез безплатни карти за деца, защото основният проблем не е цената на превозните документи, а липсата на достатъчно автобуси и нередовното изпълнение на разписанията. Когато транспортът е ненадежден, гражданите естествено предпочитат личните си автомобили. Съществуват и сериозни въпроси относно прозрачността на финансовите потоци в системата. По приблизителни данни около 20 000 ученици закупуват месечни карти за градски транспорт на цена от 16 лева, което означава приблизително 3,8 милиона лева годишно приходи само от ученически карти. До момента обаче не е представен публичен отчет от „Автобусни превози“ или ОКТ за средствата, получени от продажбата на карти през 2025 година, както и как те ще бъдат осигурени в бюджета за 2026 година. Същевременно средствата за безплатните карти за деца до 14 години се осигуряват от държавния бюджет, което прави още по-необходимо ясното и

прозрачно отчитане на приходите и разходите в системата на градския транспорт“, подчертават от ПП.

Представителите на партията под тепетата подчертават, че няма представени доказателства или публични данни, които да потвърдят изявленията на кмета Костадин Димитров , че в момента има изпълнение на 95% от курсовете на автобусите. Изразяват своите съмнения, че GPS системата в рейсомвете отчита единствено изминато разстояние, но не и реалното време на движение, което не позволява коректно проследяване на закъсненията и пропуснатите курсове.

Часове преди протеста от ПП отправя следните въпроси към кмета на Община Пловдив:

Какъв е точният размер на средствата, получени от продажбата на карти за градски транспорт през 2025 година, и защо до момента не е представен публичен отчет от „Автобусни превози“ или ОКТ?

Колко от учениците, използващи безплатни карти, са с адресна регистрация в Община Пловдив, и колко от тях са от съседни общини?

Как се контролира разходването на средствата, осигурени от държавния бюджет за безплатните карти за деца до 14 години?

Какви конкретни мерки ще бъдат предприети за увеличаване на броя автобуси в часовете пик и за намаляване на интервалите между курсовете?

Кога ще бъдат възстановени и поддържани работещи електронни табла с информация за реалното време на пристигане на автобусите?

Защо GPS системата в автобусите отчита изминато разстояние, но не и времето за изпълнение на курсовете?

На какви конкретни данни се базира твърдението, че автобусите изпълняват 95% от разписанията си, и кога тези данни ще бъдат публично представени?

Как се отчита изпълнението на вечерните курсове, при положение че голяма част от тях реално не се изпълняват?