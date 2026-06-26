Съветници за скандала в ГЕРБ: Политически спектакъл

„Политически спектакъл“. Така от групата на ПП-ДБ в местния парламент определиха фейсбук войната, която бившият зам.-кмет Владимир Темелков обяви на доскорошния си началник Костадин Димитров. Скандалът в ГЕРБ стана повод за много вълнения и страсти в социалната мрежа и бързо се превърна в онлайн водевил, предизвикан от пост в присвоената от Темелков бивша общинска фейсбук страница.

Съветниците от ПП-ДБ коментират, че стартиралата „компроматна предизборна война“ показва „изчерпването на един управленски модел и самоунищожаването му със собствените му методи“.

„След 15 години управление на ГЕРБ, Пловдив е заложник на вътрешни войни, кадрови битки и лични противопоставяния, вместо на идеи, проекти и решения. Вместо разговор за развитието на Пловдив, за бюджета, транспорта, чистотата и кварталите, обществото е въвлечено в лични нападки, взаимни обвинения и политически спектакъл. Още по-притеснително е, че човек, заемал един от най-високите постове в общината, твърди, че разполага с информация за тежки управленски проблеми и заявява, че ще я разкрива „по малко“ всяка седмица, като в телевизионен сериал от Латинска Америка“, коментират съветниците.

Те призовават Темелков, вместо да се занимава с пиар, да предостави на компетентните институции всички данни за потенциални нарушения, злоупотреби или други действия в ущърб на обществения интерес.

„Пловдивчани нямаме нужда от седмични анонси и политически интриги. Същевременно, ако обвиненията не отговарят на фактите, управляващите са длъжни да дадат публични и аргументирани отговори. Доверието в институциите не се възстановява с прессъобщения и лични нападки. Пловдив не трябва да избира между две страни в един и същи модел, между два лагера в една и съща партия. Градът има нужда от ново, реформаторско управление, което поставя обществения интерес над личните конфликти, работи прозрачно и носи реална отговорност за решенията си“, заявяват от ПП-ДБ.

Онлайн войната в управляващата града партия коментира и Николай Гюров от Независими за Пловдив.

“ Герб срещу Герб – рунд 3-ти. Четвърти няма да има. Пловдив е в управленски ступор… но и това ще мине…“, написа той.