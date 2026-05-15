Общинските съветници от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ в Общински съвет – Пловдив Добромира Костова и Йоно Чепилски внесоха официално питане до кмета на Пловдив Костадин Димитров относно изграждането, поддръжката и финансирането на велоинфраструктурата в града.

Повод за питането е засиленият обществен интерес към велосипедния транспорт след домакинството на Пловдив на първия етап от Giro d’Italia – едно от най-престижните колоездачни състезания в света. Според двамата съветници събитието е показало, че в града има сериозна обществена енергия и желание за развитие на модерна и безопасна велосипедна среда.

В питането се поставят осем конкретни въпроса, свързани с дължината и стойността на новоизградените велоалеи, текущите проекти за велосипедна инфраструктура, разходваните средства за периода 2023–2026 г., както и наличието на план за свързана и непрекъсната веломрежа в Пловдив.

Съветниците настояват и за информация относно изпълнението на решение на Общинския съвет за поставяне на стойки за велосипеди и велогаражи, както и дали общината предвижда увеличаване на броя на велосипедните светофари.

„Велосипедният транспорт е сред най-устойчивите форми на градска мобилност. Инвестициите в безопасна и свързана велоинфраструктура означават по-малко трафик, по-чист въздух и по-добро качество на живот“, посочват Костова и Чепилски.

Те подчертават, че прозрачността при разходването на публични средства и ясната визия за развитието на велосипедната мрежа са ключови за превръщането на Пловдив в по-достъпен, безопасен и модерен европейски град.

Общинските съветници очакват писмен отговор до следващото заседание на Общински съвет – Пловдив.