ПП–ДБ поиска оставката на кмета на Пловдив

Снимки: LYON VISUALS

Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ настояха за оставка на кмета на Пловдив Костадин Димитров, като го обвинява в допускане на пряка заплаха за сигурността на гражданите по време на мащабния протест на 10 декември. Според коалицията, действията на общинската администрация в този ден са били не само некомпетентни, но и в разрез със закона.

По техни думи, Община Пловдив е издала две отделни разрешения за два протеста, насрочени за едно и също време и място – решение, което според тях създава напълно предвидим риск от напрежение и инциденти. Първото разрешение е подписано от заместник-кмета по обществен ред Ангел Славов, а второто – от заместник-кмета Николай Бухалов. От ПП-ДБ подчертават, че двата протеста са имали несъвместими искания и ценностни позиции, което е превърнало ситуацията в сериозна заплаха за обществения ред.

Припомняме, че в самото начало на вчерашния изключително масов протест се оказа, че има издадени две разрешения за организиране на митинг- едното на организаторите на недоволството и миналата седмица, а другото на сдружение „Гласът на безгласните“, от което говориха за Народен съд. Вторите искаха на направят алтернативно шествие до общината, вместо до панаира.

Коалицията ПП-ДБ е категорична, че с това си действие местната власт е нарушила чл. 12 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, който изрично забранява провеждането на събрания, когато съществува непосредствена опасност за сигурността на гражданите. В позицията им се посочва, че политическата и административна отговорност не може да бъде прехвърлена върху заместник-кметовете, тъй като крайната отговорност се носи от кмета на общината.

„Подписите на двамата заместник-кметове не освобождават от отговорност кмета Костадин Димитров. Той има задължение да упражнява контрол и да гарантира сигурността на гражданите, особено при събития с толкова висок обществен заряд“, се казва в позицията на коалицията.

От ПП–ДБ благодарят на гражданите за мирното и отговорно поведение по време на протеста, както и на организаторите, доброволците и служителите на МВР, които с професионалните си действия са предотвратили ескалация, независимо от допуснатите управленски грешки.

Коалицията е категорична, че запазването на реда не е заслуга на общината, а въпреки нейните действия. Според тях, подобна ситуация демонстрира опасна управленска немарливост, която не може да бъде подмината без последици.

„Кмет, който допуска подобно струпване на протестиращи с противоположни искания, без адекватна координация и без гаранции за сигурността, не може да остане на поста си“, смятат от ПП-ДБ.